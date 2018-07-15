    15 Temmuz 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!

    Fatih Terim o yıldızı istiyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    Gomis’in yanına hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör ’in, menajer dostuna, Brezilyalı yıldız 'yu sorduğu öğrenildi. CSKA’dan haber bekleniyor

    Şampiyonlar Ligi'ni yeniden sallamak isteyen 'ın durmaya niyeti yok. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat'ı alan Donk ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip bu defa tribünleri coşturacak bir ismin peşinde... Bafe Gomis'in yanına Dybala, Firmino ve Rooney gibi bir isim arayan , Vitinho'yu kendisine hedef olarak seçti.

    CSKA Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Drogba'yla oynayan Burak Yılmaz gibi kullanmak isteyen Terim'in önüne sürpriz bir imkan çıktı. Zira Sambacının menajerliğini, tecrübeli teknik adamın, İtalya'dan tanıdığı Luca Vittorini yapıyor. Fatih Terim, Vittorini'yi hemen aradı ve 'nun durumunu sordu. Vıttorını, "CSKA Moskova kiralar mı bilmiyorum ama senin için tabii ki sorarım" derken şimdi Rusya'dan gelecek yanıt bekleniyor.

    CSKA Moskova, İnternacional ve CSKA Moskova formaları giyen Vitinho, kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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