14 Temmuz 2018, Cumartesi
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Badou Ndiaye Galatasaray'a kaldı
Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018
Koreli Ki'yi alan Newcastle aradan çıktı
Stoke City, Ndiaye için Newcastle'dan teklif bekliyordu. Ama siyah-beyazlılar bonservisi elinde Koreli Ki'ye imza attırdı. Ndiaye konusunda an itibarıyla Galatasaray yalnız kalmış görünüyor. 7 milyon euro'ya Etebo'yu aldıkları için Ndiaye'yi elden çıkarmak zorunda kalan Stoke, Galatasaray'ın şartlarına gelmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro önermişti.
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