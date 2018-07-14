    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Badou Ndiaye Galatasaray'a kaldı

    Ndiaye Galatasaraya kaldı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Koreli Ki'yi alan Newcastle aradan çıktı

    Stoke City, Ndiaye için Newcastle'dan teklif bekliyordu. Ama siyah-beyazlılar bonservisi elinde Koreli Ki'ye imza attırdı. Ndiaye konusunda an itibarıyla yalnız kalmış görünüyor. 7 milyon euro'ya Etebo'yu aldıkları için Ndiaye'yi elden çıkarmak zorunda kalan Stoke, Galatasaray'ın şartlarına gelmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro önermişti.
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