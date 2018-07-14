    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Henry Onyekuru Galatasaray'a hayran kaldı: "Seviye çok yüksek"

    Onyekuru Galatasaraya hayran kaldı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    ’ın yeni transferi , ilk idman gününü Wazobia FM’e anlattı.

    Genç oyuncu, "Daha idmana ayak bastığım andan itibaren bambaşka bir seviyede olduğumu hissettim. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Her haliyle belli oluyor" dedi. Terim'in kendisini çok iyi tanıdığını kaydeden Nijeryalı, "Nelerin eksik, nelerin geliştirmem gerektiğini biliyor. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.
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