Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru, ilk idman gününü Wazobia FM’e anlattı.

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Genç oyuncu, "Daha idmana ayak bastığım andan itibaren bambaşka bir seviyede olduğumu hissettim. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Her haliyle belli oluyor" dedi. Terim'in kendisini çok iyi tanıdığını kaydeden Nijeryalı, "Nelerin eksik, nelerin geliştirmem gerektiğini biliyor. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.