    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Trezeguet ile büyük ölçüde anlaştı

    Trezeguet an meselesi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Sarı-kırmızılı ekip, 'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    , uzun süredir transfer etmek istediği 'nın Mısırlı yıldızı de mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, kariyerine ülkesinin Al Ahly takımında başladı. Al Ahly'den sonra Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ve Mouscron formalarını giyen Trezeguet, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu.

    Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız futbolcu, çıktığı 33 maçta 16 gol ve 7 asistle oynadı.

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