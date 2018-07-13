    13 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Serdar Aziz satılmıyor!

    Serdar Aziz satılmıyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    İnter ile bu sezon Yuto Nagatomo pazarlığı yapan Cimbom bu kulübün 'i transfer etme isteğini reddetti.

    İtalyanların 3 milyon euro'luk önerisini beğenmeyen yönetimi "Hayır" cevabı verdi. geleceğin takım kaptanı olarak görülüyor.

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