13 Temmuz 2018, Cuma
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Galatasaray'da Serdar Aziz satılmıyor!
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
İnter ile bu sezon Yuto Nagatomo pazarlığı yapan Cimbom bu kulübün Serdar Aziz'i transfer etme isteğini reddetti.
İtalyanların 3 milyon euro'luk önerisini beğenmeyen Galatasaray yönetimi "Hayır" cevabı verdi. Serdar Aziz geleceğin takım kaptanı olarak görülüyor.
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