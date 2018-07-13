13 Temmuz 2018, Cuma
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Asamoah Inter’e resmi imzayı attı
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Çok uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Kwadwo Asamoah için dün Inter kulübü imza töreni düzenledi...
Juventus'tan ayrılarak Inter'le 4 yıllık sözleşme imzalayan Ganalı yıldız, "Yeni bir yolculuk başladı. Şampiyonluklar yaşamak, kupalar kaldırmak istiyorum" dedi.
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