    13 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Asamoah Inter’e resmi imzayı attı

    Asamoah Inter’e resmi imzayı attı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Çok uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Kwadwo Asamoah için dün Inter kulübü imza töreni düzenledi...

    Juventus'tan ayrılarak Inter'le 4 yıllık sözleşme imzalayan Ganalı yıldız, "Yeni bir yolculuk başladı. Şampiyonluklar yaşamak, kupalar kaldırmak istiyorum" dedi.

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