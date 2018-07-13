Galatasaraya 2. samuray: Shinji Kagawa

Aslan, orta saha için gündemine sürpriz bir ismi aldı. Nagatomo’nun milli takımdan arkadaşı olan Shinji Kagawa için Dortmund’a teklif gideceği öğrenildi.

Ocak ayında Nagatomo'yu kadrosuna katan Galatasaray, Japonlar'ın ilgi odağı olmuştu. Aslan şimdi ikinci Samuray'a imza attırmaya hazırlanıyor: Shinji Kagawa... Yıldız futbolcu, Fatih Terim'in Cim Bom'daki bir önceki döneminde de gündeme gelmişti.



Terim'in, performansından memnun kalmadığı Belhanda'nın gönderilmesi halinde 29 yaşındaki oyuncuyu yeniden istediği öğrenildi. Nagatomo ile birlikte Dünya Kupası'nda ter döken Kagawa'nın Dortmund'dan ayrılabileceği belirtildi.



Alman ekibinin, Japon yıldıza gelecek tekliflere açık olduğu, Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralama önerisiyle Sarı- Siyahlılar'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Kagawa'yı ikna etme görevi ise milli takımdaki en yakın arkadaşı olan Nagatomo'nun olacak. 29 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.