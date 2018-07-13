    13 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'a 2. samuray: Shinji Kagawa

    Galatasaraya 2. samuray: Shinji Kagawa
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Aslan, orta saha için gündemine sürpriz bir ismi aldı. Nagatomo’nun milli takımdan arkadaşı olan Shinji için Dortmund’a teklif gideceği öğrenildi.

    Ocak ayında Nagatomo'yu kadrosuna katan , Japonlar'ın ilgi odağı olmuştu. Aslan şimdi ikinci Samuray'a imza attırmaya hazırlanıyor: Shinji ... Yıldız futbolcu, Fatih Terim'in Cim Bom'daki bir önceki döneminde de gündeme gelmişti.

    Terim'in, performansından memnun kalmadığı Belhanda'nın gönderilmesi halinde 29 yaşındaki oyuncuyu yeniden istediği öğrenildi. Nagatomo ile birlikte Dünya Kupası'nda ter döken Kagawa'nın Dortmund'dan ayrılabileceği belirtildi.

    Alman ekibinin, Japon yıldıza gelecek tekliflere açık olduğu, Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralama önerisiyle Sarı- Siyahlılar'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Kagawa'yı ikna etme görevi ise milli takımdaki en yakın arkadaşı olan Nagatomo'nun olacak. 29 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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