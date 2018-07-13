Abdürrahim Albayraktan Trezeguet operasyonu!

13 Temmuz 2018, Cuma
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Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet operasyonu!
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Slavia Prag'a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için İstanbul'a döndü.
Galatasaray'ın Zürih kampında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın dünden beri gözükmemesi dikkat çekmiş bu durum spekülasyonları beraberinde getirmişti.
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