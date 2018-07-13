    13 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet operasyonu!

    Abdürrahim Albayraktan Trezeguet operasyonu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Slavia Prag'a i son anda gerçekleşmeyen için İstanbul'a döndü.

    'ın Zürih kampında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın dünden beri gözükmemesi dikkat çekmiş bu durum spekülasyonları beraberinde getirmişti.

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