    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    FC Wil - Galatasaray: 0 - 1 | MAÇ SONUCU

    G.Saray hazırlık maçında FC Wili mağlup etti
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 13.07.2018

    , yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

    Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden , Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.
    Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.
    32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

    MUĞDAT FORMAYI GİYDİ
    Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.



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