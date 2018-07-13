Galatasaray ayrılığı KAPa bildirdi!

13 Temmuz 2018, Cuma
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Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi!
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Galatasaray, Endoğan Adili'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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