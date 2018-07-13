    13 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Onyekuru, Galatasaray'ın 2. Nijeryalı futbolcusu

    Onyekuru, G.Sarayın 2. Nijeryalı futbolcusu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir yıllığına kiraladığı , sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 2. lı futbolcu oldu.

    , eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 150 futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 2 lı yer aldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijerya'dan sadece Dominic Iorfa forma giydi. Galatasaray'ın en başarısız transferlerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı forvet, 1991-1992 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 resmi maçta görev yaptı ve gol atmayı başaramadı.

    - Onyekuru, Galatasaray'ın 150. yabancısı

    , 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 150. yabancı futbolcu oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 150 futbolcuyu renklerine bağladı.

    Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

    - En çok Brezilya'dan transfer yaptı

    Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.

    Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.

    Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 12, Almanya 7, Arjantin ve Fransa da 6'şar oyuncuyla öne çıktı.

    - Türk asıllı yabancılar

    Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

    İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

    - Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

    Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

    ÜlkeSayıFutbolcular
    Brezilya20Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges
    Yugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
    Romanya12Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
    Almanya7Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
    Arjantin6

    Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero

    Fransa6Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
    Kolombiya5Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
    Hollanda5Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
    İsviçre5Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
    Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
    Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
    Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
    Portekiz4Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
    İsveç3Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
    Fildişi Sahili3Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
    Belçika3Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
    Uruguay2Andres Fleurquin, Fernando Muslera
    Polonya2Roman Kosecki, Marek Godlewski
    Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
    İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
    Hırvatistan2Robert Spehar, Stjepan Tomas
    Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
    Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti2Ali Lukunku, Shabani Nonda
    Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
    İspanya2Albert Riera, Jose Rodrigues
    Senegal2Mohamed Sarr, Badou Ndiaye
    Japonya2Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
    Cezayir2İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
    Fas2Nordin Amrabat, Younes Belhanda
    Nijerya2Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
    İtalya1Morgan de Sanctis
    Sırbistan1Sasa İlic
    İran1Naser Sadeghi
    Surinam1Ulrich Watson
    Litvanya1Gintaras Stauce
    Zimbabve1Norman Mapeza
    Galler1Dean Saunders
    ABD1Brad Friedel
    İsrail1Haim Revivo
    Makedonya1Goran Pandev
    Norveç1Martin Linnes
    Yeşil Burun Adaları1Garry Rodrigues
    İzlanda1Kolbeinn Sigthorsson

    Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Muğdat Çelik: İyi ki G.Saraya gelmişim Muğdat Çelik: "İyi ki G.Saray'a gelmişim"
    Galatasaray ayrılığı KAPa bildirdi! Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi!
    Antalyaspor, Lionel Caroleü gündemine aldı Antalyaspor, Lionel Carole'ü gündemine aldı
    BİZE ULAŞIN