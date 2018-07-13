Antalyaspor, Lionel Caroleü gündemine aldı

Kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayıran Galatasaray, Lionel Carole için de kulüp buldu.

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

Sözleşmesi biten Carrasco, Hakan Balta, Eray İşcan, Yasin Öztekin, Latovlevici ve Koray Günter ile yollarını ayıran, Luis Cavanda'yı da 2.4 milyon euro karşılığında Standard Liege'e satan sarı-kırmızılı ekip, Lionel Carole'le de yollarını ayırabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın talebi doğrultusunda Fransız sol bek için talip oldu. Bülent Korkmaz'ın Carole için bizzat devreye girdiği öne sürülürken sarı-kırmızılı ekibin kadroda düşünmediği isim için iki ekibin el sıkıştığı iddia edildi.