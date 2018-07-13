    13 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Antalyaspor, Lionel Carole'ü gündemine aldı

    Antalyaspor, Lionel Caroleü gündemine aldı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayıran , Lionel için de kulüp buldu.

    Transferde hareketli günler geçiren , kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

    Sözleşmesi biten Carrasco, Hakan Balta, Eray İşcan, Yasin Öztekin, Latovlevici ve Koray Günter ile yollarını ayıran, Luis Cavanda'yı da 2.4 milyon euro karşılığında Standard Liege'e satan sarı-kırmızılı ekip, Lionel 'le de yollarını ayırabilir.

    Fanatik'te yer alan habere göre Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın talebi doğrultusunda Fransız sol bek için talip oldu. Bülent Korkmaz'ın Carole için bizzat devreye girdiği öne sürülürken sarı-kırmızılı ekibin kadroda düşünmediği isim için iki ekibin el sıkıştığı iddia edildi.

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