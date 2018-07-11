    12 Temmuz 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Son dakika! Galatasaray'ın transfer hedeflerinden Kasımpaşalı Trezeguet, Slavia Prag ile anlaştı

    Trezeguetden G.Saraya kötü haber!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    beIN Sports'un haberine göre Slavia Prag ile anlaşan , sağlık kontrolü için 'ya gitti.

    'ın uzun süredir transfer etmek için uğraş verdiği 'nın lı oyuncusu 'ten kötü haber geldi. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre Trezeguet ekibi Slavia Prag ile anlaştı.

    Mısırlı futbolcu Kasımpaşa kampından ayrıldı ve sağlık kontrolünden geçmek için Çekya'ya gitti.

    Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla muhteşem bir sezon geçiren 33 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans gösteren 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 5.7 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bununuyordu.

    Kasımpaşa Trezeguet'i Belçika ekibi Anderlecht'ten 2 milyon Euro opsiyon ile kiralamış daha sonra bonservisini almıştı.

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