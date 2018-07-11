Mustafa Cengiz: "Bu meseleden bıktık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA, FFP, amatör şubeler, sponsorluk ve Galatasaray Adası ile ilgili divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, borçların yükseldiğini belirterek, "Sadece bir bankaya 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz, 240 milyon TL daha da ödeyeceğiz. Bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılacak. Borç bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" dedi. Başkan Cengiz ayrıca amatör şubelerin kesinlikle kapanmayacağını söyledi.



Galatasaray Spor Kulübü'nün Temmuz Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Başkan Mustafa Cengiz, genel konular ve üyelerin soruları ile ilgili kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Kulübün borçlarının yükseldiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Sadece bir bankaya yaklaşık 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz, 240 milyon TL daha da ödeyeceğiz. Borç bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" diye konuştu.



"Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle kredi kullanıldı"



İçinde bulunulan genel mali durumlardan kaynaklı olarak faizlerin de artığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Bu mali sunumların aynısını UEFA'ya da yapıyoruz. Eğer bugünkü mali durum geçerli olsaydı, biz 470 milyon TL artı gelirdeydik. Ama böyle bir dünya yok. Geçmişimiz de bize ait. Eski yönetimlerde de bizim. Sözleşmeler ve borçları bize ait. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Biz yönetim olarak 47 milyon TL ertelenmiş vergi borcunu yapılandırdık. Futbolculara 176 milyon TL gecikmiş borç ödedik. Diğer kulüplere yine 59 milyon TL gecikmiş borç kapattık. Toplam kredilerimiz, 996 milyon TL. Borç, 226 milyon Euro'dan, 176 milyon Euro'ya düşmüş. Kurdaki artışa karşın, borcu 40 milyon Euro'ya yakın düşürdük. Toplam 264 milyon TL kredi ana para ödemesi yapıldı. Yine 11 faktoring şirketine olan 57 milyon TL borcu kapattık. Bu süreçte 121 milyon TL ise

kredi kullanımı gerçekleştirdik. Bu kredi, Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle kullanıldı" şeklinde konuştu.



Başkan Cengiz, Galatasaray Adası konusuna açıklık getirdi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yıkım için bugün tekrar Galatasaray Adası'na gitmeleri konusuna açıklık getiren Mustafa Cengiz, "Sabah erken saatlerde durumdan haberdar olduk. Yönetici arkadaşlar oraya gitti. Belediye ekiplerine, kiracı ile anlaşarak burayı yenide açma kararı aldığımız söylenmiş. Biz de şaşırdık. Onlar da inceleme yapıp çıktılar. Gerçekten de açılacakmış gibi hazırlık yapılmış. Biz de konuyu araştırıyoruz. Belediye yetkilileri, 'Burasıyla ilgili yıkım kararı var ve belediye ile anlaşmaya varılmadan burada kimse imarda bulunamaz' dedi. Biz hukuka saygılı bir camianın insanlarıyız. Hukuk içinde yürüyoruz. Davalar 2012 yılından beri sürüyor. Kiracı Mehmet Koçarslan da bunu çok iyi değerlendiriyor. Biz de bıktık. Galatasaray Adası'nı mutlaka geri almamız gerek. Kiracı, toplam 11 milyon TL'lik maddi ve manevi zarar davası açtı. Biz de kendisine zararlarımızdan dolayı 90 milyon TL manevi, 50 milyon TL de maddi olmak üzere ödeme ihtarı çektik. Davasını da açacağız. İstanbul gibi dünyanın incisi şehirde çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.



"Amatör şubeler asla kapanmayacak"



Amatör şubelerin kapatılacağı iddialarını yalanlayan Başkan Cengiz, kaynakları ölçüsünde harcama yapmaları gerektiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Kulübün son 10 yıldaki gelir gider farkının 188 milyon Dolar seviyesinde. Bu durumun temelinde amatör şubeler yatıyor. Biz asla kapatmak istemiyoruz. UEFA yetkilileri de bu konuda bizi eleştirdi. Futboldan kazandığımızı başka branşlara aktarmamamızı istediler. Parasal açıdan maalesef ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık ya da devletin üstlenmesi gereken misyonu biz aldık. Neden hep 'üç büyük kulüp' denir. İşte bu yüzden. Toplam 13 branşta 1400'ün üzerinde genç mücadele ediyor. Bize hiçbir parasal dönüşü yok. Kulüpler bu anlamda ulusal bir grev üstleniyor."



"Hükümetimizden ricamız, bir düzeltme yapılması"



Yeni vergi düzenlemesiyle futbol şubesi vergilerinin amatör şubelerde kullanılmak üzere iadesinin yol açıldığını ancak burada da uygulamadan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu vurgulayan Cengiz, ""Çok güzel bir yasa çıktı. Bizim kulüp olarak 9 milyon Euro'ya yakın stopaj ödememiz var ve bunun geri dönüşü amatör şubelere büyük destek olacaktır. Ancak öyle bir hükümle çıktı ki kanun, önce siz bu vergiyi yatıracaksınız, sonra size geri iade yapılacak. Yani tahakkuk yeterli değil, tahsili de gerekli. Bende ise para yok. Beyan yeterli olmuyor. Zaten bende o para olsa, bu duruma düşmem. Taksitlendirildiği takdirde de geri ödeme yapılmıyor. Hükümetimizden ricamız, bir düzeltme yapılması. Haklı taleplerimiz doğrultusunda verginin tahakkukta iade edilmesi şeklinde değişiklik olursa, önemli bir fayda sağlanır. Amatör şubeler asla kapanmayacak. Ancak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız" değerlendirmesinde bulundu.



"Galatasaray'ın Türkiye'nin ve dünyanın en saygın markalarından"



Galatasaray'ın Türkiye'nin ve dünyanın en saygın markalarından biri olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, "Her zaman en değerli markalarla hareket ediyoruz. Sponsorluk için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray'ın potansiyelini harekete geçirmeliyiz. YellowFriday ve GreyWeekend'de dünyanın en yüksek montalı satışlarıydı. Futbol takımımızın antrenmanına 30 bin seyirci geliyor. Böyle bir takım yok. Şampiyon olduğunda kutlamasından 1 milyon TL kazanan başka bir takım da yok. Bunu yaratan sizsiniz. Kombinede 100 milyon TL'ye doğru gidiyoruz. Dünyanın en değerli taraftarına sahibiz, bundan güç alıyoruz" açıklamasında bulundu.



"Kombine kart satışında 30 bine yaklaştık"



Kombine kart satışlarında 30 bine yaklaştıklarını ve bir noktadan sonra satış yapmayacaklarını açıklayan Başkan Cengiz, "Çünkü maç günü hasılatı, kombine ve loca hasılatının çok üzerinde" dedi. Yeni transfer edilen oyucuların maç başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mustafa Cengiz, "Henry Onyekuru ile sadece kazanılan maçları kapsayan bir prim sisteminde anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.



Toplantıda ayrıca Ağustos ayı divanının, oylama ile yapılmayacağına karar verildi.