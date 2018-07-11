    12 Temmuz 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak

    G.Saray ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Futbol Takımı, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacağı ancak rakibin daha sonra ilan edileceği belirtilen ilk hazırlık maçının, İsviçre temilcisi FC Will'e karşı yapılacağı duyuruldu.

    Zürih kentindeki Utogrund Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

    , kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
    Karabükspordan Çağlar açıklaması! G.Saray... Karabükspor'dan Çağlar açıklaması! G.Saray...
    G.Sarayın genç futbolcularından açıklamalar G.Saray'ın genç futbolcularından açıklamalar
    BİZE ULAŞIN