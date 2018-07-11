    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Onyekuru'yu Fenerbahçe istedi, Galatasaray bedavaya aldı!

    Onyekuruyu Fenerbahçe istedi, Galatasaray bedavaya aldı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Galatasaray sürpriz bir şekilde bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Çok gizli bir operasyonla İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki yetenekli oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma transferi olay yarattı.

    Birçok takımla anılan ama Galatasaray'ı tercih eden Onyekuru, Cimbom'u seçmesinin nedenlerini Nijerya'dan Guardian gazetesi yazarı Oluwashina Okeleji'ye anlattı. Onyekuru'nun kendisine, "Diğer iki İstanbul takımından (Fenerbahçe ve Beşiktaş) da teklif aldım" dediğini ifade eden Okeleji, "Galatasaray'ı niye tercih ettin?" sorusuna ise taraftarlarları oldukça memnun edecek şu yanıtları verdi: "Galatasaray'ı seçme nedenim Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörünün yanı sıra maçlarının her zaman dolu tribünler önünde oynanması. İstanbul'da yeni bir maceraya hazırım" Okeleji haberinde, "Sakatlık dönemini atlattı. Onyekuru için Fatih Terim, Guardiola etkisi yapacaktır" ifadelerini de kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Andre Ayewde ezeli rekabet! Andre Ayew'de ezeli rekabet!
    Ndiaye ile anlaşıldı! Gözler Stoke Cityde Ndiaye ile anlaşıldı! Gözler Stoke City'de
    Aslan Viking avında! Aslan 'Viking' avında!
    BİZE ULAŞIN