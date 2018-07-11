    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray Alex Dragovic'e kanca attı!

    Galatasaray Dragovice kanca attı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

     stoper için Jason Denayer'i istiyor ancak kulübü Manchester City 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

    Cimbom, bunun üzerine geçen sezon Leicester'da oynayan, bonservisi Leverkusen'de olan 'e kanca attı. , Avustralyalı stoperi kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor.

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