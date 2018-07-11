11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Galatasaray Alex Dragovic'e kanca attı!
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Galatasaray stoper için Jason Denayer'i istiyor ancak kulübü Manchester City 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Cimbom, bunun üzerine geçen sezon Leicester'da oynayan, bonservisi Leverkusen'de olan Alex Dragovic'e kanca attı. Galatasaray, Avustralyalı stoperi kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor.
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