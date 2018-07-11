Galatasarayda gözler Garry Rodrigueste

11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Galatasaray'da gözler Garry Rodrigues'te
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Galatasaray'ın şampiyonluğuna 9 gol, 10 asistle katkı veren Garry Rodrigues'in takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.
Onyekuru transferinin ardından gözler Yeşil Burun Adalı oyuncuya çevrildi. Newcastle'dan gelen teklifi reddeden Aslan, Lyon'un resmi önerisini bekliyor. G.Saray 15 milyon euro istiyor.
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