    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da gözler Garry Rodrigues'te

    Galatasarayda gözler Garry Rodrigueste
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    'ın şampiyonluğuna 9 gol, 10 asistle katkı veren 'in takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.

    Onyekuru transferinin ardından gözler Yeşil Burun Adalı oyuncuya çevrildi. Newcastle'dan gelen teklifi reddeden Aslan, Lyon'un resmi önerisini bekliyor. G.Saray 15 milyon euro istiyor.

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