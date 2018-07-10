    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    TFF Süper Kupa'da "VAR" uygulanacak! Galatasaray - Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    TFF Süper Kupada VAR uygulanacak!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak maçında Video Yardımcı Hakem () sisteminin uygulanacağını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamada, Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

    Yeni eklenen maddede sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

    Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

    ile arasındaki karşılaşma 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Maç Turkuvaz Medya'dan naklen yayınlanacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Özel jetiyle ikna etmeye gitti! Özel jetiyle ikna etmeye gitti!
    Cüneyt Çakırın 5. yarı finali Cüneyt Çakır'ın 5. yarı finali
    Buffona Pariste krallar gibi karşılama Buffon'a Paris'te krallar gibi karşılama
    BİZE ULAŞIN