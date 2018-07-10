    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    G.Saray'ın da istediği Fernando Torres, Japon ekibi Sagan Tosu ile imzaladı

    Torres, G.Sarayı değil onları seçti!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    ile sözleşmesi sona eren İspanyol golcü , kulüplerinden ile sözleşme imzaladı.

    ile sözleşmesi biten ve La Liga ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan , J-League ekibi ile el sıkıştı.

    Ay başından bu yana Japon ekibi ile pazarlık halinde olan Torres, resmi imzayı kısa bir süre önce attı.

    Anlaşmaya dair fotoğraflar Japon kulübünün sosyal medya hesabından futbol severlerle de paylaşıldı.



    Sagan Tosu, Japonya Ligi'nde 17. sırada ve 15 maçın 3'ünü kazanabildi.

    Fernando Torres ise Atletico Madrid'deki son sezonunda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.




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