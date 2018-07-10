Atletico Madrid ile sözleşmesi biten ve La Liga ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan Fernando Torres, Japonya J-League ekibi Sagan Tosu ile el sıkıştı.

Ay başından bu yana Japon ekibi ile pazarlık halinde olan Torres, resmi imzayı kısa bir süre önce attı.

Anlaşmaya dair fotoğraflar Japon kulübünün sosyal medya hesabından futbol severlerle de paylaşıldı.







Sagan Tosu, Japonya Ligi'nde 17. sırada ve 15 maçın 3'ünü kazanabildi.

Fernando Torres ise Atletico Madrid'deki son sezonunda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.









