G.Sarayda divan kurulu toplantısı yarın

11 Temmuz 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
G.Saray'da divan kurulu toplantısı yarın
Giriş Tarihi: 10.07.2018
Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenleneceği duyuruldu.
Divan kurulu toplantısında, kulüp yönetiminin güncel konularla ilgili üyelere bilgilendirmede bulunacağı aktarıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ