    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    G.Saray'da divan kurulu toplantısı yarın

    G.Sarayda divan kurulu toplantısı yarın
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

    Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenleneceği duyuruldu.

    Divan kurulu toplantısında, kulüp yönetiminin güncel konularla ilgili üyelere bilgilendirmede bulunacağı aktarıldı.

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