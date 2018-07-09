11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, aynı fikstürü sarı-lacivertliler de yaşayacak.
G.Saray'a F.Bahçe'yle oynayacağı derbi tarihi için kötü haber
Giriş Tarihi: 09.07.2018
Galatasaray'a Fenerbahçe'yle oynayacağı derbinin tarihi için kötü haber...
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 11. haftada oynayacağı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi haftasına denk gelecek. Sarı kırmızılılar derbiden üç gün sonra gruptaki 4. maçına çıkacak.
Fenerbahçe'nin elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, aynı fikstürü sarı-lacivertliler de yaşayacak.
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