    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    G.Saray'a F.Bahçe'yle oynayacağı derbi tarihi için kötü haber

    G.Saraya derbi tarihi için kötü haber
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Galatasaray'a Fenerbahçe'yle oynayacağı derbinin tarihi için kötü haber...

    Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 11. haftada oynayacağı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi haftasına denk gelecek. Sarı kırmızılılar derbiden üç gün sonra gruptaki 4. maçına çıkacak.

    Fenerbahçe'nin elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, aynı fikstürü sarı-lacivertliler de yaşayacak.

    İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

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