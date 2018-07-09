    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!

    İşte Süper Ligde derbi tarihleri!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.. Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018/19 sezonunun fikstürü, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

    Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı....

    1. hafta maçları:

    Beşiktaş - Akhisarspor

    MKE Ankaragücü - Galatasaray

    Fenerbahçe - Bursaspor

    Medipol Başakşehir - Trabzonspor

    Konyaspor - Erzurumspor

    Kayserispor - Antalyaspor

    Sivasspor - Alanyaspor

    Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

    Göztepe - Yeni Malatyaspor

    Derbi tarihleri:

    4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

    6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

    11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

    13. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

    14. Hafta - Beşiktaş - Galatasaray

    16. Hafta - Beşiktaş - Trabzonspor

    İşte 2018-19 sezonu fikstürü:




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