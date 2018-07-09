İşte Süper Ligde derbi tarihleri!

İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.. Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018/19 sezonunun fikstürü, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı....
1. hafta maçları:
Beşiktaş - Akhisarspor
MKE Ankaragücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Bursaspor
Medipol Başakşehir - Trabzonspor
Konyaspor - Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Sivasspor - Alanyaspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbi tarihleri:
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
14. Hafta - Beşiktaş - Galatasaray
16. Hafta - Beşiktaş - Trabzonspor
İşte 2018-19 sezonu fikstürü:
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