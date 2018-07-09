Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ankaragücü ile başlıyoruz, benim eski takımım. Hayırlısı olsun. Mücadele etmenin ve iyi oynamanın güzel bir kelime olduğunu düşünüyorum. Nerede oynadığımız o yüzden çok önemli değil. Soğuksa her iki takımada soğuk.

Onyekuru geçen Ocak'tan beri takip ettiğimiz bir oyuncu. Geçen sene kiralık olarak oynadı. Anderlecht'te 19 maçta 9 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Zaman zaman santrforla birlikte santrforun arkasında da oynuyor. Hayırlısı olsun. Onyekuru transferinin ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir.

Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası için iyi bir takım oluşturmak zorundayız. İşin bir de ekonomik yönü var. İşin gelirini giderini doğru yönetecek bir spor aklı oluşturmak zorundayız.

Yerli kaleci mümkünse arıyoruz. Bazı konuşmalarımız var. Herkes 13. yabancıyı aldığımızı biliyor. Bazıları ile yer değişebileceklerini, gönderebileceğimizi de biliyorlar. O yüzden kalecimizin Türk olması önem arz ediyor. 2 numarayı rahat rahat kaldırabilecek, hazmetmiş bir kaleci olabilir. Genç bir kaleci de olabilir. Gençlerimiz de var. Türk kaleci aradığımız doğrudur.

31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Transferde sabırla ilerlemeliyiz. Satmadan bonservisle oyuncu alamayacağımıza göre, doğru zamanı bekleyeceğiz. Taraftarlarımız merak etmesin, nasipse en iyilerini almak istiyoruz. Birini alıyor, satıyor isek bir bildiğimiz vardır Transferimiz biraz sürpriz oldu size. Biri bana sordu, "Hocam çok gizli oldu diye." Transfer zaten gizli yapılır.

Galatasaray'a değer katan bir akademi kurmak istiyorum. Yavaş yavaş da kuracağız. Genç yetenekler bulmalıyız. Bu sezonki hakkımızı Ozan ile kullanacağız. Ama 7 maç üst üste oynadı ve maalesef burada bizimle yok.