    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Badou Ndiaye için sürpriz teklif! Beşiktaş...

    Ndiaye için sürpriz teklif! Beşiktaş...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    'dan Stoke City'ye giden Ndiaye'nin menajeri Hugo Sala, İngiliz ekibinin Senegalli yıldızı kiralamaya sıcak baktığını iletti.

    Ndiaye'nin 'a imza attığı 2.7 milyon euro'ya 'a getireceğini belirten Sala, İngiliz ekibini 2 milyon euro kiralama bedeline ikna edebileceğini belirtti.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Çavuşoğlu, Emre Akbaba için önceliğin hangi takımda olduğunu açıkladı! Çavuşoğlu, Emre Akbaba için önceliğin hangi takımda olduğunu açıkladı!
    Fikret Orman: Belki Pique de gelir Fikret Orman: Belki Pique de gelir
    Beşiktaşın Avusturya kampı yarın başlayacak Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak
    BİZE ULAŞIN