11 Temmuz 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Badou Ndiaye için sürpriz teklif! Beşiktaş...
Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018
Galatasaray'dan Stoke City'ye giden Ndiaye'nin menajeri Hugo Sala, İngiliz ekibinin Senegalli yıldızı kiralamaya sıcak baktığını iletti.
Ndiaye'nin Galatasaray'a imza attığı 2.7 milyon euro'ya Beşiktaş'a getireceğini belirten Sala, İngiliz ekibini 2 milyon euro kiralama bedeline ikna edebileceğini belirtti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ