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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Muslera geleceğiyle ilgili kararını verdi

    Muslera geleceğiyle ilgili kararını verdi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    Sao Paulo ve Boca Juniors’un ısrarla istediği , Türkiye’den ayrılmama kararı aldı.

    'da başarılı bir performans sergileyen Uruguaylı kalecinin, ayrılmayı çok da düşünmese de bu konuyla ilgili Taffarel'in de fikrini aldığı öğrenildi. Tafo'nun, "Galatasaray gibi bir aileyi zor bulursun. Burada sevenin çok onları bırakma" dediği bildirildi.

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