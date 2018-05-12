12 Mayıs 2018, Cumartesi
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Muslera geleceğiyle ilgili kararını verdi
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018
Sao Paulo ve Boca Juniors’un ısrarla istediği Muslera, Türkiye’den ayrılmama kararı aldı.
Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Uruguaylı kalecinin, ayrılmayı çok da düşünmese de bu konuyla ilgili Taffarel'in de fikrini aldığı öğrenildi. Tafo'nun, "Galatasaray gibi bir aileyi zor bulursun. Burada sevenin çok onları bırakma" dediği bildirildi.
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