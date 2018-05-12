;
    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da biletler yok satıyor

    Biletler yok satıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Karaborsa patladı. Biletler 2 bin TL’ye çıktı

    Galatasaray'ın bu sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son karşılaşması büyük ilgi gördü. Şampiyonluk yolunda en kritik 90 dakikalardan biri olan karşılaşmanın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Hatta VIP koltukları bile doldu. Dün tam anlamıyla bir karaborsa patlaması yaşanırken sosyal medyada biletlerin 2 bin TL 'ye kadar alıcı bulduğu ifade edildi. Galatasaray bugünkü karşılaşmadan 5 milyon TL gelir bekliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray onu, o Fenerbahçeyi istiyor! İşte o isim... Galatasaray onu, o Fenerbahçe'yi istiyor! İşte o isim...
    Fellainiden G.Saraya kötü haber Fellaini'den G.Saray'a kötü haber
    Muslera geleceğiyle ilgili kararını verdi Muslera geleceğiyle ilgili kararını verdi
    BİZE ULAŞIN