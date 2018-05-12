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Galatasaray'da biletler yok satıyor
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Karaborsa patladı. Biletler 2 bin TL’ye çıktı
Galatasaray'ın bu sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son karşılaşması büyük ilgi gördü. Şampiyonluk yolunda en kritik 90 dakikalardan biri olan karşılaşmanın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Hatta VIP koltukları bile doldu. Dün tam anlamıyla bir karaborsa patlaması yaşanırken sosyal medyada biletlerin 2 bin TL 'ye kadar alıcı bulduğu ifade edildi. Galatasaray bugünkü karşılaşmadan 5 milyon TL gelir bekliyor.
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