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Fellaini'den Galatasaray'a kötü haber
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018
Transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray’la adı anılan Marouane Fellaini’nin kardeşi Mensur ve menajeri Kerim Mecidi ile beraber Milano’ya giderek Milan’lı yöneticilerle masaya oturduğu bildirildi.
Milan'ın yapılan görüşmelerde Fellaini'ye yılda 5 milyon euro ücret ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.
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