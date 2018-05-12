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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Fellaini'den Galatasaray'a kötü haber

    Fellainiden G.Saraya kötü haber
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    Transfer döneminde ismi sık sık ’la adı anılan ’nin kardeşi Mensur ve menajeri Kerim Mecidi ile beraber Milano’ya giderek Milan’lı yöneticilerle masaya oturduğu bildirildi.

    Milan'ın yapılan görüşmelerde Fellaini'ye yılda 5 milyon euro ücret ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

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