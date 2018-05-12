12 Mayıs 2018, Cumartesi
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Fatih Terim'den uyarı
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürürken Terim, sağ bek bölgesinde formayı yine Linnes’e teslim edecek.
Malatya'nın kontrataklara etkili çıktığını oyuncularına hatırlatan Terim'in geri dönüşler konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
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