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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den uyarı

    Terimden uyarı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürürken Terim, sağ bek bölgesinde formayı yine Linnes’e teslim edecek.

    Malatya'nın kontrataklara etkili çıktığını oyuncularına hatırlatan Terim'in geri dönüşler konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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