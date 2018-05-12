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Galatasaray Ahmed Musa'yı, o Fenerbahçe'yi istiyor!
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018
Rus basını, CSKA Moskova'da kiralık oynayan ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan golcü Ahmet Musa'nın Kanarya'yı istediğini yazdı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın golcüsü Ahmed Musa, sarı-lacivertlilere daha yakın.
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