;
    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Galatasaray Ahmed Musa'yı, o Fenerbahçe'yi istiyor!

    Galatasaray onu, o Fenerbahçeyi istiyor! İşte o isim...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    Rus basını, CSKA Moskova'da kiralık oynayan ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan golcü Ahmet Musa'nın Kanarya'yı istediğini yazdı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın golcüsü Ahmed Musa, sarı-lacivertlilere daha yakın.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Yıldız oyuncu F.Bahçeden ayrılıyor mu? Yıldız oyuncu F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
    Fenerbahçe tarihinden bilgiler! Fenerbahçe tarihinden bilgiler!
    Fenerbahçe sezonu erken açacak Fenerbahçe sezonu erken açacak
    BİZE ULAŞIN