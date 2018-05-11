11 Mayıs 2018, Cuma
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve surat çalışmasıyla başladı.
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve surat çalışmasıyla başladı.
Daha sonra gruplar haline ayrılan oyuncular beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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