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    11 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

    G.Sarayda Malatyaspor hazırlıkları tamamlandı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    'in 33'üncü haftasında yarın ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve surat çalışmasıyla başladı.
    Daha sonra gruplar haline ayrılan oyuncular beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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