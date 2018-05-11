Mustafa Cengiz: Kukla olmam

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, camianın kendisine güven duymasının çok önemli olduğunu belirterek, “Ben bir protesto görürsem ayrılırım. Koltuğa yapışmamak lazım” diye konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Cengiz, "Ben eğer bir yanlış olursa giderim" derken "Çarpışmadan çekileceğim, öyle kolay çekileceğim anlamına gelmesin. Çanakkale siperi gibi çarpışırım. Önemli olan camianın bana güveni. Buna taraftar da dahil" ifadesini kullandı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR

26 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaray başkanlığı için tüm adayların şansını eşit gördüğünü belirtirken listesini bir dayatma olmadan hazırladığını söyledi. Sarı-kırmızılı başkan şöyle konuştu: CEO'luk sistemini ile ilgili şeyler duydum. Birleşme teklifleri geldi ama 'Bize 3-5 koltuk ver' diye gelen teklifleri kabul etmedim. Burası bir siyasi parti değil. Başkanlık sistemi var. Eğer dayatmalarla gidersem 'Kukla Başkan' olurum. Ben öyle bir iktidarı istemem, o seçimi alnımın akıyla kaybederim, daha iyi...