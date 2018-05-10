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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Ryan Donk kendisini aştı

    Ryan Donk kendisini aştı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Fatih Terim öncesi kadroya dahi giremeyen , futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

    Çıktığı her maçta üzerine koyan Donk, Medipol Başakşehir mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisinde Fernando ile orta ikilide yer aldı ve gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı etkilemeyi başardı. Donk, Malatya maçında da ilk 11'deki yerini garantiledi.

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