10 Mayıs 2018, Perşembe
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Ryan Donk kendisini aştı
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Fatih Terim öncesi kadroya dahi giremeyen Ryan Donk, futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.
Çıktığı her maçta üzerine koyan Donk, Medipol Başakşehir mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisinde Fernando ile orta ikilide yer aldı ve gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı etkilemeyi başardı. Donk, Malatya maçında da ilk 11'deki yerini garantiledi.
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