Ryan Donk kendisini aştı

Fatih Terim öncesi kadroya dahi giremeyen Ryan Donk, futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

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Çıktığı her maçta üzerine koyan Donk, Medipol Başakşehir mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisinde Fernando ile orta ikilide yer aldı ve gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı etkilemeyi başardı. Donk, Malatya maçında da ilk 11'deki yerini garantiledi.