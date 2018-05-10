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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray ve Fenerbahçe o yıldızın peşinde

    Galatasaray ve Fenerbahçe o yıldızın peşinde
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı iki ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ezeli rakiplerin, bir zamanlar Roma forması giyen yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda Roma forması giyen yıldız oyuncu için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi.

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