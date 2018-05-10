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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Garry Rodrigues göz kamaştırıyor

    Garry Rodrigues göz kamaştırıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    son haftalarda göz kamaştırıyor.

    'ın Beşiktaş ve Akhisarspor müsabakalarında sarı-kırmızılı takımın attığı 4 golün 3'ünü kaydetti, diğerinde ise asistin pasını verdi. Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi.

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