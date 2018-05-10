10 Mayıs 2018, Perşembe
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Fernando Muslera Fatih Terim'le coştu
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Muslera, son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi.
Uruguaylı file bekçisi, Igor Tudor döneminde çıktığı 16 maçta kalesinde 21 gol görürken, Fatih Terim yönetiminde çıktığı 15 maçta yalnızca 12 gol yedi.
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