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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fernando Muslera Fatih Terim'le coştu

    Muslera Terimle coştu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Muslera, son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi.

    Uruguaylı file bekçisi, Igor Tudor döneminde çıktığı 16 maçta kalesinde 21 gol görürken, yönetiminde çıktığı 15 maçta yalnızca 12 gol yedi.

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