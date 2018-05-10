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Fatih Terim'den oyunculara uyarı
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımını saha içine motive etmeye odaklanırken, futbolcuların sezon sonunda gerçekleştirilecek seçimden etkilenmemeleri içinde çaba harcıyor.
Oyuncularından işlerine konsantre olmalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Rakiplerimizin maçlarıyla ve sezon sonunda yapılacak seçimle ilgilenmeyin, saha içine ve şampiyonluğa odaklanın" dedi. Terim daha önce de sosyal medyada "Konsantrasyon" paylaşımı yapmış ve taraftar ve takımına açık bir mesaj göndermişti.
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