Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımını saha içine motive etmeye odaklanırken, futbolcuların sezon sonunda gerçekleştirilecek seçimden etkilenmemeleri içinde çaba harcıyor.

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Oyuncularından işlerine konsantre olmalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, ", saha içine ve şampiyonluğa odaklanın" dedi. Terim daha önce de sosyal medyada "" paylaşımı yapmış ve taraftar ve takımına açık bir mesaj göndermişti.