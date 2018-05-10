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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den oyunculara uyarı

    Terimden oyunculara uyarı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    ’da teknik direktör , takımını saha içine motive etmeye odaklanırken, futbolcuların sezon sonunda gerçekleştirilecek seçimden etkilenmemeleri içinde çaba harcıyor.

    Oyuncularından işlerine konsantre olmalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Rakiplerimizin maçlarıyla ve sezon sonunda yapılacak seçimle ilgilenmeyin, saha içine ve şampiyonluğa odaklanın" dedi. Terim daha önce de sosyal medyada "Konsantrasyon" paylaşımı yapmış ve taraftar ve takımına açık bir mesaj göndermişti.

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