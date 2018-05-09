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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Muslera için Boca Juniors iddiası!

    Muslera için flaş iddia! Bir devir kapanıyor mu?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Arjantin devi Boca Juniors'ın, 'ın 1 numarası Fernando 'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.

    Arjantin devi Boca Juniors'ın, 'ın 1 numarası Fernando 'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.

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