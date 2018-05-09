09 Mayıs 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Muslera için Boca Juniors iddiası!
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Arjantin devi Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.
Arjantin devi Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ