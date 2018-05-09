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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaraylı Garry Rodrigues’e Lazio talip!

    Galatasaraylı oyuncuya İtalyan kancası!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    İtalyan basını, Lazio'nun Galatasaraylı Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve teklif yapmaya hazırlandığını yazdı

    Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor...

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