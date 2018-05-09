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Galatasaraylı Garry Rodrigues’e Lazio talip!
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
İtalyan basını, Lazio'nun Galatasaraylı Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve teklif yapmaya hazırlandığını yazdı
Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor...
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