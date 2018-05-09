Galatasaraylı Garry Rodrigues’e Lazio talip!

İtalyan basını, Lazio'nun Galatasaraylı Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve teklif yapmaya hazırlandığını yazdı

Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor...