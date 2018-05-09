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Fatih Terim, Galatasaray'a Atakan Rıdvan Çankaya’yı istiyor
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Fatih Terim’in, Altay’da forma giyen Atakan Rıdvan Çankaya’yı istediği ortaya atıldı.
19 yaşındaki ön liberonun stiliyle Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'a benzetiliyor ve 'Yerli Atiba' lakabını taşıyor. Çankaya, bu sezon 26 maça çıkıp 1 gol attı, 1 asist yaptı.
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