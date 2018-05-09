;
    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Fatih Terim, Galatasaray'a Atakan Rıdvan Çankaya’yı istiyor

    Yerli Atiba Cimbom’a
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Fatih Terim’in, Altay’da forma giyen Atakan Rıdvan Çankaya’yı istediği ortaya atıldı.

    19 yaşındaki ön liberonun stiliyle Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'a benzetiliyor ve 'Yerli Atiba' lakabını taşıyor. Çankaya, bu sezon 26 maça çıkıp 1 gol attı, 1 asist yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Taraftarlardan Gomis için özel hazırlık! Taraftarlardan Gomis için özel hazırlık!
    Muslera için flaş iddia! Bir devir kapanıyor mu? Muslera için flaş iddia! Bir devir kapanıyor mu?
    Beşiktaş; F.Bahçe ve G.Sarayı geride bıraktı! Beşiktaş; F.Bahçe ve G.Saray'ı geride bıraktı!
    BİZE ULAŞIN