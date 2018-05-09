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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı başladı

    Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı başladı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantının bu aydan sonra Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı.

    Kulübü'nün Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Dedeman Otel'de başladı. Geçtiğimiz ay Divan Kurulu Başkanı seçilen Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantıda, önümüzdeki aydan itibaren Divan Kurulu Toplantıları'nın Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı. Hamamcıoğlu, başkan adaylarıyla istişare yapılacağını açıklarken, gündemin okunması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla toplantı başladı.

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