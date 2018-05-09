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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    ​Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.

    Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nün genç oyuncuları da takip etti.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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