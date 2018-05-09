Galatasarayda voleybola transfer

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla takviye etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Estonyalı oyuncu Oliver Venno ve Muzaffer Yönet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, takımdaki oyunculardan Emin Gök ve Yasin Aydın'ın sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.

Kulüp, 4 oyuncu için 13 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nın yanındaki GS Store'da imza töreni düzenleyecek.