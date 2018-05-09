Galatasarayda voleybola transfer

09 Mayıs 2018, Çarşamba
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Galatasaray'da voleybola transfer
Giriş Tarihi: 09.05.2018
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla takviye etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Estonyalı oyuncu Oliver Venno ve Muzaffer Yönet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, takımdaki oyunculardan Emin Gök ve Yasin Aydın'ın sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.
Kulüp, 4 oyuncu için 13 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nın yanındaki GS Store'da imza töreni düzenleyecek.
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