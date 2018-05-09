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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Taraftarlardan Gomis için özel hazırlık!

    Taraftarlardan Gomis için özel hazırlık!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Akhisar maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarını tutamayan golcülerine Malatya sınavında moral verecek

    Gomis, Akhisar maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarına hakim olamamış ve takım arkadaşları kendisini teselli etmişti. 32 yaşındaki golcüye bir destek de Galatasaray taraftarından gelecek. Sarıkırmızılılar, bu sezon ikisi üst üste olmak üzere toplam 3 kez penaltıdan yararlanamayan Fransız yıldıza cumartesi günkü Malatya sınavında 'üzülme yanındayız' mesajı verecek. Bu konuda çalışmalara başlayan taraftarların, Gomis için özel yazı ve pankartlar hazırladığı ve görülmemiş bir destek verecekleri bildirildi.

    TRİBÜNLERE ÇAĞIRILACAK
    Gomis ısınmak için sahaya çıkar çıkmaz tezahüratlara başlayacak olan Galatasaraylılar, yıldız oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayacak; bu sırada resim ve pankartlar çıkarılacak. Ligde attığı 27 golle 'kral' durumunda bulunan ancak son iki haftayı boş geçen sarı-kırmızılı forvete böylece maç öncesinde özel bir motivasyon sağlanacak.

    FOTOMAÇ

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