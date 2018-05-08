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    08 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Garry Rodrigues, Galatasaray'ı sırtlıyor!

    Atom karınca!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Attığı 2 golle Cimbom’u Akhisar’da sırtlayan ’in skora katkısı 18’e ulaştı

    Fatih Terim'in gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan , Akhisar maçına da damga vuran isimdi. Yıldız futbolcu, attığı 2 golle 'a çok önemli bir galibiyet daha kazandırdı. Galatasaray forması altında bu sezon 38 karşılaşmada 2 bin 598 dakika yer alan Rodrigues toplamda 10 gol, 8 asistlik performansa ulaştı ve kariyerinde en iyi ikinci sezonuna imza attı.

    Rodrigues'i yakından takip eden İngiliz ve Fransız ekiplerin ligin bitmesiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

    Tudor intikam almış! Garry Rodrigues... TUDOR İNTİKAM ALMIŞ! GARRY RODRİGUES...

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