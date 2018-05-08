Attığı 2 golle Cimbom’u Akhisar’da sırtlayan Garry Rodrigues’in skora katkısı 18’e ulaştı

Fatih Terim'in gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Garry Rodrigues, Akhisar maçına da damga vuran isimdi. Yıldız futbolcu, attığı 2 golle Galatasaray'a çok önemli bir galibiyet daha kazandırdı. Galatasaray forması altında bu sezon 38 karşılaşmada 2 bin 598 dakika yer alan Rodrigues toplamda 10 gol, 8 asistlik performansa ulaştı ve kariyerinde en iyi ikinci sezonuna imza attı.

Rodrigues'i yakından takip eden İngiliz ve Fransız ekiplerin ligin bitmesiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.