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Garry Rodrigues, Galatasaray'ı sırtlıyor!
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Attığı 2 golle Cimbom’u Akhisar’da sırtlayan Garry Rodrigues’in skora katkısı 18’e ulaştı
Fatih Terim'in gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Garry Rodrigues, Akhisar maçına da damga vuran isimdi. Yıldız futbolcu, attığı 2 golle Galatasaray'a çok önemli bir galibiyet daha kazandırdı. Galatasaray forması altında bu sezon 38 karşılaşmada 2 bin 598 dakika yer alan Rodrigues toplamda 10 gol, 8 asistlik performansa ulaştı ve kariyerinde en iyi ikinci sezonuna imza attı.
Rodrigues'i yakından takip eden İngiliz ve Fransız ekiplerin ligin bitmesiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
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