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    08 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray Rolando'yu bedavaya alacak

    Cimbom yıldız oyuncuyu bedavaya alacak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti.

    Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti.

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