08 Mayıs 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti.
Galatasaray Rolando'yu bedavaya alacak
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti.
Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ