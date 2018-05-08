Akhisar maçının tek hüzünlü ismi Bafetimbi Gomis’ti. Maç sonrası göz yaşlarına engel olamayan Fransız yıldıza, Eren başta birçok futbolcu destek verirken dönüş uçağında da Selçuk devreye girdi.

"Kaldır kafanı Bafe" diyen Kaptan, "Bizi attığın gollerle ligde bu konuma sen getirdin. Malatya ve Göztepe maçlarında bu kaçırdığın golleri telafi edeceksin" sözleriyle takım arkadaşını motive etti. Muslera da üçlü çektirme görevini Gomis'e verdi ve Fransız forvet uçakta şampiyonluk tezahüratlarını başlatan isim oldu.

DUYGUSAL KONUŞMA

GOMİS: Gol atamadığım için mutsuz görünüyor olabilirim. Bu nedenle taraftarlardan özür dilerim. Ama bu takımım için sevinmediğim anlamına gelmesin. Mutsuz görünmemin nedeni takıma istediğim desteği vermemiş olmam.