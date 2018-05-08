;
    08 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaraylı oyuncular Gomis'e sahip çıktı!

    Gomisten duygusal konuşma!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Akhisar maçının tek hüzünlü ismi Bafetimbi Gomis’ti. Maç sonrası göz yaşlarına engel olamayan Fransız yıldıza, Eren başta birçok futbolcu destek verirken dönüş uçağında da Selçuk devreye girdi.

    "Kaldır kafanı Bafe" diyen Kaptan, "Bizi attığın gollerle ligde bu konuma sen getirdin. Malatya ve Göztepe maçlarında bu kaçırdığın golleri telafi edeceksin" sözleriyle takım arkadaşını motive etti. Muslera da üçlü çektirme görevini Gomis'e verdi ve Fransız forvet uçakta şampiyonluk tezahüratlarını başlatan isim oldu.

    DUYGUSAL KONUŞMA

    GOMİS: Gol atamadığım için mutsuz görünüyor olabilirim. Bu nedenle taraftarlardan özür dilerim. Ama bu takımım için sevinmediğim anlamına gelmesin. Mutsuz görünmemin nedeni takıma istediğim desteği vermemiş olmam.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    İşte Fatih Terimin gösterdiği tepkinin nedeni! İşte Fatih Terim'in gösterdiği tepkinin nedeni!
    Adaylar divanda konuşacak Adaylar divanda konuşacak
    Bunun için İmparator! Bunun için İmparator!
    BİZE ULAŞIN