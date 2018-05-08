08 Mayıs 2018, Salı
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Galatasaray'da adaylar divanda konuşacak
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Başkan adayları, yarınki Divan Kurulu’nda üyelerin karşısına çıkacaklar
Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçim genel kurulunda başkanlığa aday olan başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarın yapılacak divan toplantısında konuşacak. Adaylar, 15'er dakikalık birer konuşma yaparak üyelere kendilerini tanıtıp, fikir ve projelerini paylaşacak.
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