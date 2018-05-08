Başkan adayları, yarınki Divan Kurulu’nda üyelerin karşısına çıkacaklar

Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçim genel kurulunda başkanlığa aday olan başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarın yapılacak divan toplantısında konuşacak. Adaylar, 15'er dakikalık birer konuşma yaparak üyelere kendilerini tanıtıp, fikir ve projelerini paylaşacak.