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    08 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da adaylar divanda konuşacak

    Adaylar divanda konuşacak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Başkan adayları, yarınki Divan Kurulu’nda üyelerin karşısına çıkacaklar

    Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçim genel kurulunda başkanlığa aday olan başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarın yapılacak divan toplantısında konuşacak. Adaylar, 15'er dakikalık birer konuşma yaparak üyelere kendilerini tanıtıp, fikir ve projelerini paylaşacak.

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