;
    08 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    İşte Fatih Terim'in gösterdiği tepkinin nedeni!

    İşte Fatih Terimin gösterdiği tepkinin nedeni!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Fatih Terim’in Akhisarspor maçının ardından TFF’ye yönelik sözlerinin nedeni de belli oldu.

    Fatih Terim'in Akhisarspor maçının ardından TFF'ye yönelik sözlerinin nedeni de belli oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Adaylar divanda konuşacak Adaylar divanda konuşacak
    Bunun için İmparator! Bunun için İmparator!
    Gomisten duygusal konuşma! Gomis'ten duygusal konuşma!
    BİZE ULAŞIN