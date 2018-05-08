İşte Fatih Terimin gösterdiği tepkinin nedeni!

08 Mayıs 2018, Salı
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İşte Fatih Terim'in gösterdiği tepkinin nedeni!
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Fatih Terim’in Akhisarspor maçının ardından TFF’ye yönelik sözlerinin nedeni de belli oldu.
Fatih Terim'in Akhisarspor maçının ardından TFF'ye yönelik sözlerinin nedeni de belli oldu.
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