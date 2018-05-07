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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Muslera'dan hayati dokunuş

    Musleradan hayati dokunuş
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Aslan’ın 1 numarası, Akhisar karşısında öyle bir kurtarış yaptı ki, geceye damgasını vurdu. Uruguaylı kaleci, 54. dakikadaki önce Muğdat, ardından da Seleznyov’a karşı kritik iki müdahalede bulundu

    Son haftaların formda ismi Fernando Muslera, dün akşam da işbaşındaydı. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı. Aslan'ın 1 numarası, özellikle 54. dakikadaki pozisyonda çok kritik bir kurtarışa imza attı. Kendisiyle karşı karşıya kalan Akhisarsporlu Muğdat'a gol izni vermeyen Uruguaylı kaleci, bu pozisyonun devamında Seleznyov'a da geçit vermedi. Kalesinde güven veren 31 yaşındaki kaleci, şampiyonluk yolunda alınan 3 puanda kilit rol oynadı. Bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Muslera, galibiyeti hak ettiklerinin altını çizip, "Şampiyonluk için önümüzde yalnızca 180 dakika kaldı. İpler bizim elimizde ve çok istediğimiz o kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

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